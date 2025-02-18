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В Рязани осудили 21-летнего иностранца за незаконный оборот наркотиков
Железнодорожный районный суд Рязани назначил молодому человеку наказание на три года два месяца лишения свободы с отбываем в колонии общего режима.

В Рязани осудили 21-летнего иностранца за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 18 февраля.

Как указано в публикации, в ноябре 2024 года 21-летний молодой человек купил через приложение наркотик для личного потребления. Его преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, из незаконного оборота изъяли более 19 граммов запрещенного вещества.

Железнодорожный районный суд Рязани назначил молодому человеку наказание на три года и два месяца лишения свободы с отбываем в колонии общего режима.