В Рязани на уборку снега выделили более 20 миллионов рублей

Согласно документам, подрядчик должен вывозить снег с автомобильных дорог, площадей, тротуаров и остановок общественного транспорта. При уборке запрещается формировать снежные валы на перекрестках, пешеходных зонах и загрязнять территории нефтепродуктами из-за неисправности техники.