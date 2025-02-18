В Рязани на уборку снега выделили более 20 миллионов рублей
Согласно документам, подрядчик должен вывозить снег с автомобильных дорог, площадей, тротуаров и остановок общественного транспорта. При уборке запрещается формировать снежные валы на перекрестках, пешеходных зонах и загрязнять территории нефтепродуктами из-за неисправности техники.
В Рязани на уборку снега выделили более 20 миллионов рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчик должен вывозить снег с автомобильных дорог, площадей, тротуаров и остановок общественного транспорта. При уборке запрещается формировать снежные валы на перекрестках, пешеходных зонах и загрязнять территории нефтепродуктами из-за неисправности техники.
Заказчиком выступила Дирекция благоустройства города, которая определит участки уборки и сроки проведения работ.
Точные адреса вывоза снега в документах не указаны.