В Рязани более десяти домов остались без отопления и горячей воды
Отмечается, что тепло отключили в связи с заменой участка трубопровода в районе улицы Зубковой.
В Рязани более десяти домов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает МУП «РМПТС».
Отмечается, что тепло отключили в связи с заменой участка трубопровода в районе улицы Зубковой.
До 16:00 будет временно прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
- ул. Зубковой, дома 26, 26к.1, 28, 28к.1;
- ул. Новоселов, дома 42, 44, 46, 48, 48к.1, 48к.2, 48к.3.
Работы также затронут:
- Детские сады № 7 и № 157;
- Школу № 71.