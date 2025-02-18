В Рязани более десяти домов остались без отопления и горячей воды

Отмечается, что тепло отключили в связи с заменой участка трубопровода в районе улицы Зубковой.

В Рязани более десяти домов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает МУП «РМПТС».

Отмечается, что тепло отключили в связи с заменой участка трубопровода в районе улицы Зубковой.

До 16:00 будет временно прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

ул. Зубковой, дома 26, 26к.1, 28, 28к.1;

ул. Новоселов, дома 42, 44, 46, 48, 48к.1, 48к.2, 48к.3.

Работы также затронут: