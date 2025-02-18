В России с марта заработает сервис «Мои чеки онлайн»

Жители смогут отслеживать историю своих покупок, а также использовать собранные чеки для возвратов, гарантийного обслуживания и налоговых вычетов.

В России с марта заработает сервис «Мои чеки онлайн». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на члена Национального финансового совета Банка России Сергея Гаврилова.

С 1 марта 2025 года начнет функционировать сервис Федеральной налоговой службы «Мои чеки онлайн», который позволит отправлять покупателям электронные чеки в единое хранилище.

Жители смогут отслеживать историю своих покупок, а также использовать собранные чеки для возвратов, гарантийного обслуживания и налоговых вычетов.