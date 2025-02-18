В России предложили ввести льготы при уплате НДФЛ для семей с детьми
По данным авторов, введение семейного налогообложения поможет увеличить рождаемость и решить финансовые трудности, которые часто становятся преградой для расширения семьи.
В России предложили ввести льготы при уплате НДФЛ для семей с детьми. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на союз промышленников и предпринимателей.
Отмечается, что можно налог на доходы семьи распределять на всех ее членов, включая несовершеннолетних детей. Таким образом, чем больше иждивенцев в семье, тем ниже налоговая нагрузка.
По данным авторов, введение семейного налогообложения поможет увеличить рождаемость и решить финансовые трудности, которые часто становятся преградой для расширения семьи.