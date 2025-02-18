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В магазине в Рязанской области нашли более 800 пачек немаркированных сигарет
Возбуждено уголовное дело.

В Шацке у местного предпринимателя полицейские нашли более 800 пачек немаркированных сигарет. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Полицейские выяснили, что в одном из продуктовых магазинов Шацка по невысокой цене продают сигареты известных марок.

«При этом, по отзывам потребителей, качество табачной продукции оставляло желать лучшего», — говорится в сообщении.

Оперативники прибыли в магазин и нашли там 864 пачки сигарет общей стоимостью 111 465 рублей без маркировки.

Дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего жителя по части 5 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий в крупном размере).

Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на три года.