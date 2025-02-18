В Кремле заявили, что Россия хотела мирно урегулировать конфликт с самого начала

Он отметил, что сама Украина и многие другие страны имели противоположную точку зрения.

В Кремле заявили, что Россия хотела мирно урегулировать конфликт с самого начала, о чем неоднократно заявлял президент Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что сама Украина и многие другие страны имели противоположную точку зрения. Песков напомнил, что Киев сам запретил проведение мирных переговоров, а страны Европы и США говорили о необходимости продолжения конфликта любой ценой.