В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям

После прохождения обучения, всех выпускников трудоустроят по полученной профессии.

В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.

По его словам, после прохождения обучения, всех выпускников трудоустроят по полученной профессии.

Кроме того, в марте Госдума планирует рассмотреть проект о переподготовке педагогов только государственных и муниципальных организаций.