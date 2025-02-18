В Госдуме предложили лишать свободы за выдачу фальшивых сертификатов мигрантам

Депутаты хотят ужесточить ответственность за фиктивную выдачу сертификата мигрантам о знании русского языка. Поправки хотят внести в Уголовный кодекс.

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за фиктивную выдачу сертификата мигрантам о знании русского языка. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило ТАСС.

Авторы инициативы предложили выписывать штрафы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или наказывать лишением свободы до пяти лет за фиктивную выдачу мигрантам сертификата о знании русского языка.

Поправки хотят внести в Уголовный кодекс.

Отмечается, что на данный момент за подобные нарушения грозит административная ответственность в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.