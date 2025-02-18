Ушаков высказался о сроках проведения встречи Трампа и Путина

По словам помощника президента России, она вряд ли состоится на следующей неделе.

Юрий Ушаков высказался о сроках проведения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

По словам помощника президента, встреча российского и американского лидеров вряд ли пройдет на следующей неделе. По его словам, конкретные даты назвать сложно, требуется активная работа.

В то же время Россия и США по итогам переговоров в Эр-Рияде решили продвигать двусторонние отношения.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты отправятся в Саудовскую Аравию для подготовки переговоров с американскими представителями.