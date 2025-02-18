Сотрудница Окского заповедника поделилась кадрами играющих под Рязанью кабанов
На кадрах видно, как три взрослые особи играют, отнимая друг у друга пластиковое полотно.
Сотрудница Окского заповедника поделилась кадрами играющих под Рязанью кабанов. Видео Надежда Панкова опубликовала в соцсетях.
По ее словам, животные обнаружили кусок брошенного полиэтилена еще год назад и периодически изучали его.
«Кабаны вновь обратили внимание на полиэтилен и увидели его как-то по другому. Или — услышали. На морозе он громко шуршал и хрустел, если его ворошить рылом. Быть может, эти звуки и запустили игровое поведение», — предположила Панкова.
На кадрах видно, как три взрослые особи играют, отнимая друг у друга пластиковое полотно.