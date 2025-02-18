Рязанским УК выдадут предостережения за плохую уборку территорий домов

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе провела в Московском районе Рязани рейд, во время которого проверила, как убирают территории многоквартирных домов.

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе, с 10 по 16 февраля, провела в Московском районе Рязани рейд, во время которого проверила, как убирают территории многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Инспекторы по заявлениям жильцов проверили придомовые территории многоквартирных домов Московского района, включая поселки Приокский и Недостоево.

Специалисты нашли нарушения, связанные с несвоевременным вывозом крупногабаритного мусора, складированием на контейнерных площадках (КП) и прилегающей территории строительных и древесных отходов, повреждения КП. Это многоквартирные дома по улицам Станкозаводская, Сельских Строителей, Энгельса и Московское шоссе. Они находятся в управлении ООО «Единая УК», ООО «Домоуправление», ООО «РСУ № 2» и ТСЖ «Мичурин».

Организациям выдадут предостережения, говорится в сообщении.