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Рязанский бизнес-омбудсмен высказался о запрете иностранных слов в рекламе
«Например, рязанские предприниматели, работающие на центральных улицах, только в прошлом году сменили свои вывески после введения дизайн-кода. Тогда наш город позаботился о бизнесе — предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на изготовление и установку новых вывесок. В данном же случае инициатива идет с федерального уровня, где также не должны забывать о бизнесе и предусмотреть меры поддержки в случае принятия закона», — считает Пронин.

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин высказался о запрете иностранных слов в рекламе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, у закона помимо неоспоримых плюсов есть и минусы. Речь идет о серьезных финансовых затратах для бизнеса.

«Например, рязанские предприниматели, работающие на центральных улицах, только в прошлом году сменили свои вывески после введения дизайн-кода. Тогда наш город позаботился о бизнесе — предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на изготовление и установку новых вывесок. В данном же случае инициатива идет с федерального уровня, где также не должны забывать о бизнесе и предусмотреть меры поддержки в случае принятия закона», — считает Пронин.

Он добавил, что сложности могут возникнуть и в работе с зарубежными компаниями при адаптации названий и логотипов. Это может снизить их привлекательность на российском рынке.

Фото: Telegram-канал Михаила Пронина.

Бизнес-омбудсмен заключил, что проект нуждается в доработке.