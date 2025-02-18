Рязанский бизнес-омбудсмен высказался о запрете иностранных слов в рекламе

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин высказался о запрете иностранных слов в рекламе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, у закона помимо неоспоримых плюсов есть и минусы. Речь идет о серьезных финансовых затратах для бизнеса.
«Например, рязанские предприниматели, работающие на центральных улицах, только в прошлом году сменили свои вывески после введения дизайн-кода. Тогда наш город позаботился о бизнесе — предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на изготовление и установку новых вывесок. В данном же случае инициатива идет с федерального уровня, где также не должны забывать о бизнесе и предусмотреть меры поддержки в случае принятия закона», — считает Пронин.
Он добавил, что сложности могут возникнуть и в работе с зарубежными компаниями при адаптации названий и логотипов. Это может снизить их привлекательность на российском рынке.
Фото: Telegram-канал Михаила Пронина.
Бизнес-омбудсмен заключил, что проект нуждается в доработке.