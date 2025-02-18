Рязанские художники смогут написать интерьеры библиотеки имени Горького

Открытый пленэр состоится 1 марта.

Рязанские художники смогут написать интерьеры библиотеки имени Горького. Об этом говорится в официальной группе «Горьковки» ВКонтакте.

Открытый пленэр состоится 1 марта. Участникам предлагают изобразить книжные полки, зеленые островки, зоны для чтения. После мероприятия состоится подведение итогов, вручение грамот и чаепитие.

Созданные работы будут собраны в выставку.

Возрастное ограничение — 16+.