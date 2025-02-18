Рязанцам рассказали о действиях при столкновении с бездомными собаками

Следует сохранять спокойствие, постараться не бежать, не кричать и не делать резких движений во избежание агрессии животного. Также необходимо избегать зрительного контакта и по возможности смотреть в сторону. Отступать от собаки нужно медленно, но не поворачиваясь к ней спиной.

Рязанцам рассказали о действиях при столкновении с бездомными собаками. Об этом пишет Telegram-канал «МЦУ».

По данным портала, первоначально следует сохранять спокойствие, постараться не бежать, не кричать и не делать резких движений во избежание агрессии животного. Также необходимо избегать зрительного контакта и по возможности смотреть в сторону. Отступать от собаки нужно медленно, но не поворачиваясь к ней спиной.

При агрессивном поведении срочно обратитесь в Городскую службу по контролю за безнадзорными животными. Заявки на отлов принимают по телефону 44-04-74 (в будние дни с 9:00 до 17:00).

Также работает единый круглосуточный номер службы спасения 25-00-53.