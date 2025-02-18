Рязанцам рассказали, кто в регионе зарабатывает от 100 до 200 тысяч рублей

В список вошли менеджер проектов, электрик, фрезеровщик и другие.

Рязанцам рассказали, кто в регионе зарабатывает от 100 до 200 тысяч рублей. Исследование провел SuperJob.

В Рязани в феврале больше всего готовы платить главному конструктору. Ищут сотрудника с высшим образованием. Компания предлагает зарплату от 200 тысяч рублей.

На втором месте — вакансия врача хирурга-имплантолога с зарплатой 200 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от трех лет.

На третьем месте — фрезеровщик с зарплатой от 135 тысяч.

В рейтинг также вошли менеджер проектов и электрик.