Рязанцам рассказали, кто в регионе зарабатывает от 100 до 200 тысяч рублей
В список вошли менеджер проектов, электрик, фрезеровщик и другие.
Рязанцам рассказали, кто в регионе зарабатывает от 100 до 200 тысяч рублей. Исследование провел SuperJob.
В Рязани в феврале больше всего готовы платить главному конструктору. Ищут сотрудника с высшим образованием. Компания предлагает зарплату от 200 тысяч рублей.
На втором месте — вакансия врача хирурга-имплантолога с зарплатой 200 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от трех лет.
На третьем месте — фрезеровщик с зарплатой от 135 тысяч.
В рейтинг также вошли менеджер проектов и электрик.