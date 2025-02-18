Рязанцам, пострадавшим на производстве, вручили автомобили

Новые авто, оборудованные под ручное управление, получили 12 рязанцев.

Рязанцам, пострадавшим на производстве, вручили автомобили. Об этом сообщает пресс-служба отделения СФР по Рязанской области.

Новые авто, оборудованные под ручное управление, получили 12 рязанцев. Отмечается, что они могут один раз капитально отремонтировать выданный автомобиль, а также получить компенсацию за счет средств отделения СФР.

Отмечается, что специализированным транспортом обеспечивают граждан, пострадавших на производстве, при наличии соответствующих медицинских показаний и документов, дающих право на управление автомобилем.