Россиянам напомнили о штрафах за использование неисправных газовых плит

Взыскание может составить до полумиллиона рублей.

Россиянам напомнили о штрафах за использование неисправных газовых плит. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на заместителя исполнительного директора НП «ЖКХ контроль» Андрея Костянова.

По его словам, для собственников жилья размер взыскания увеличился с 1-2 тысяч рублей до 5-10 тысяч. Для должностных лиц максимальная сумма составила 100 тысяч. Юрлицам в случае нарушения может грозить штраф до полумиллиона.

Отмечается, что право на проверку газового оборудования есть только у газораспределительных организаций.