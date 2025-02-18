Россиян предупредили о мошеннической схеме, направленной на школьников

Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на подростков. Об этом сообщили во вторник, 18 февраля, в Telegram-канале «Вестник киберполиции».
Схема называется «фейк босс». В публикации сказано, что злоумышленники позвонили подростку под видом завуча школы и попросили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах».
Затем подростку позвонил «следователь», который убедил его в необходимости проведения «видеообыска» и «декларации» имеющихся дома ценностей, которые позже были переданы курьеру.
«Чтобы избежать лишних вопросов от курьера, которого, предположительно, использовали „в темную“, семейные сбережения были упакованы в коробку и замаскированы книгами из домашней библиотеки», — говорится в сообщении.
Россиян призвали предупредить детей о мошенниках.