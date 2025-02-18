Россиян предупредили о мошеннической схеме, направленной на школьников

Схема называется «фейк босс». Мошенники под видом руководства школы звонят подросткам и убеждают сообщить код от «Госуслуг» якобы для восстановления аккаунта

Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на подростков. Об этом сообщили во вторник, 18 февраля, в Telegram-канале «Вестник киберполиции».

Схема называется «фейк босс». В публикации сказано, что злоумышленники позвонили подростку под видом завуча школы и попросили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах».

Затем подростку позвонил «следователь», который убедил его в необходимости проведения «видеообыска» и «декларации» имеющихся дома ценностей, которые позже были переданы курьеру.

«Чтобы избежать лишних вопросов от курьера, которого, предположительно, использовали „в темную“, семейные сбережения были упакованы в коробку и замаскированы книгами из домашней библиотеки», — говорится в сообщении.

Россиян призвали предупредить детей о мошенниках.