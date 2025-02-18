Россия и США предложили трехступенчатый мирный план

Он подразумевает прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения.

Россия и США предложили трехступенчатый мирный план. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По данным издания, стратегия включает в себя прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения.

Отмечается, что Москва и Вашингтон рассматривают проведение украинских выборов как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.