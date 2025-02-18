Россия и США предложили трехступенчатый мирный план
Он подразумевает прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения.
Россия и США предложили трехступенчатый мирный план. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.
По данным издания, стратегия включает в себя прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения.
Отмечается, что Москва и Вашингтон рассматривают проведение украинских выборов как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.