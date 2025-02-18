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Названа сумма, которую потеряли ушедшие из РФ компании
Американские фирмы потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Названа сумма, которую потеряли ушедшие из РФ компании. Об этом РИА Новости рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, американские фирмы потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Дмитриев заявил, что во время переговоров с США российская сторона будет ждать «хорошего диалога».

Он отметил, что экономики США и России могли бы извлечь выгоду из совместной работы.