Mash: в России произошел бум «ветряночных вечеринок»

По данным канала, в нескольких регионах России родители специально отводят своих детей к больным ветрянкой, чтобы те быстрее переболели и выработали к болезни иммунитет.

В России произошел бум «ветряночных вечеринок». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в нескольких регионах России родители специально отводят своих детей к больным ветрянкой, чтобы те быстрее переболели и выработали к болезни иммунитет. Рост числа «ветряночных вечеринок» зафиксировали в Ярославской, Воронежской, Нижегородской областях.

Отмечается, что попасть на такое мероприятие можно по объявлению в интернете, причем вход на него платный.