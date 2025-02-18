Картаполов: бойцов СВО, прослуживших полгода, освободят от призыва

Ранее депутаты предлагали освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцов СВО, прослуживших полгода, освободят от призыва. Его цитирует ТАСС.

По его словам, в Госдуме готовят нормы об освобождении от призыва на срочную службу бойцов спецоперации, заключивших контракт с Минобороны и служивших полгода.

Ранее депутаты предлагали освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.