Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Германия передаст Украине 56 бронемашин MRAP, ракету для системы средней дальности IRIS-T SLM, ракету для системы малой дальности IRIS-T SLS, 300 ударные БПЛА HF-1.

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Германия передаст Украине 56 бронемашин MRAP, ракету для системы средней дальности IRIS-T SLM, ракету для системы малой дальности IRIS-T SLS, 300 ударные БПЛА HF-1.

Также в новый пакет помощи войдут снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тыс. боеприпасов Gepard, 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, 50 тыс. артиллерийские снаряды калибра 155 мм, 2 тыс. — калибра 122 мм.