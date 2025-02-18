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FT: между лидерами ЕС разгорелся конфликт по вопросу отправки войск на Украину
Конфликт произошел «на кризисной встрече между европейскими странами».

Между лидерами ЕС разгорелся конфликт по вопросу отправки войск на Украину. Об этом сообщает газета Financial Times, материал цитирует Life.

В материале говорится о том, что «на кризисной встрече между европейскими странами вспыхнул конфликт по поводу отправки войск на Украину».

«Германия, Италия, Польша и Испания заявляли о нежелании отправлять миротворческий контингент на Украину через пару часов после предложения Великобритании о возможном размещении там европейских сил», — уточнили авторы статьи.

Отмечается, что предложение Великобритании поддержал только Париж. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «крайне неуместным» обсуждение данного вопроса.