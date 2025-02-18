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Еще на шести участках в Рязани запретят стоянку автомобилей
Знаки установят во второй половине марта 2025 года.

Еще на шести участках в Рязани запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщает сайт мэрии.

Знаки, запрещающие остановку и стоянку авто, установят на участках:

  • от дома № 34 на Касимовском шоссе до перекрестка с улицей Тимакова и на участке от улицы Тимакова до остановки общественного транспорта «Микрорайон № 1»;
  • от дома № 8 до дома № 14 по Соборной площади (с двух сторон);
  • от дома № 2 до дома № 14/2 по Соборной улице (с двух сторон) и в районе входной группы в кремлевский сквер;
  • от остановки общественного транспорта «Дворец молодежи» на улице Гагарина до улицы Стройкова (в указанном направлении);
  • в районе дома № 37 по улице Кальная;
  • от дома № 24 на улице Урицкого до улицы Электрозаводская.

Знаки установят во второй половине марта 2025 года.