Еще на шести участках в Рязани запретят стоянку автомобилей
Знаки установят во второй половине марта 2025 года.
Еще на шести участках в Рязани запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщает сайт мэрии.
Знаки, запрещающие остановку и стоянку авто, установят на участках:
- от дома № 34 на Касимовском шоссе до перекрестка с улицей Тимакова и на участке от улицы Тимакова до остановки общественного транспорта «Микрорайон № 1»;
- от дома № 8 до дома № 14 по Соборной площади (с двух сторон);
- от дома № 2 до дома № 14/2 по Соборной улице (с двух сторон) и в районе входной группы в кремлевский сквер;
- от остановки общественного транспорта «Дворец молодежи» на улице Гагарина до улицы Стройкова (в указанном направлении);
- в районе дома № 37 по улице Кальная;
- от дома № 24 на улице Урицкого до улицы Электрозаводская.
Знаки установят во второй половине марта 2025 года.