Депутаты предложили разрешить беременным уходить в декрет на любом сроке

По мнению авторов проекта, ранний отпуск по беременности нужно предоставлять женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации.

Депутаты предложили разрешить беременным уходить в декрет на любом сроке. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект в Госдуму. По мнению авторов проекта, ранний отпуск по беременности нужно предоставлять женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации.

«Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность», — заявил один из инициаторов.