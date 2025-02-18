39-летнего рязанца задержали с крупной партией наркотиков
Возбуждено уголовное дело.
39-летнего рязанца задержали с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В Сасове оперативники поймали неработающего жителя, который подозревался в причастности к незаконному обороту наркотиков.
Полицейские изъяли у мужчины свертки, в которых, согласно проведенному лабораторному исследованию, содержался гашиш массой восемь граммов и производное N-мелилэфедрона.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника поместили под стражу.