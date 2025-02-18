39-летнего рязанца задержали с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

39-летнего рязанца задержали с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В Сасове оперативники поймали неработающего жителя, который подозревался в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские изъяли у мужчины свертки, в которых, согласно проведенному лабораторному исследованию, содержался гашиш массой восемь граммов и производное N-мелилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника поместили под стражу.