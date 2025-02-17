Жительницу Сасова осудят за незаконный оборот платежных средств
23-летняя девушка, будучи фиктивным индивидуальным предпринимателем, оформила и передала неизвестному 12 банковских бизнес-карт, привязанных к расчетному счету фирмы.
Жительницу Сасова осудят за незаконный оборот платежных средств. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Рязанской области.
23-летняя девушка, будучи фиктивным индивидуальным предпринимателем, оформила и передала неизвестному 12 банковских бизнес-карт, привязанных к расчетному счету фирмы.
В отношении рязанки возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 187 УК РФ).