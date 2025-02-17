Жители Горрощи пожаловались на прорыв канализации

По словам местной жительницы, канализацию на улице Семена Середы прорвало 13 февраля.

Жители Горрощи пожаловались на прорыв канализации. Об этом рязанцы написали в Telegram-канале Rzn Life в понедельник, 17 февраля.

По словам местной жительницы, канализацию на улице Семена Середы прорвало 13 февраля. Она отметила, что оставила заявку в «Водоканале» в тот же день, однако прорыв так и не устранили.

«Почти каждый месяц такое безобразие. Еще добавляется и Пушкина, и Дзержинского, и 2-я Линия. Этот район Горрощи постоянно в фекалиях», — отметила женщина.