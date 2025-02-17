За неделю в рязанскую БСМП обратился 421 человек
С 10 по 16 февраля 109 пациентов приехали с переломами, 150 — пожаловались на ушибы, 62 — на растяжения, 51 — на раны.
За неделю в рязанскую БСМП обратился 421 человек. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
С 10 по 16 февраля 109 пациентов приехали с переломами, 150 — пожаловались на ушибы, 62 — на растяжения, 51 — на раны.
Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.
Оказывается помощь жителям всех районов города, кроме Октябрьского.