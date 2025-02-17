Во вторник на семи рязанских улицах отключат холодную воду

Ее не будет до 17:00.

Во вторник на семи рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

Во вторник, 18 февраля, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

улица Ленинского Комсомола, дома №№ 15-а, 15-в, 15-г, 17, 17 корп.1, 19, 19-б;

улица Пушкина, дома №№ 39, 40, 42;

улица Стройкова, дома №№ 7, 18, 20.

С 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам: