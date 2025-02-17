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Во вторник на семи рязанских улицах отключат холодную воду
Ее не будет до 17:00.

Во вторник на семи рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

Во вторник, 18 февраля, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Ленинского Комсомола, дома №№ 15-а, 15-в, 15-г, 17, 17 корп.1, 19, 19-б;
  • улица Пушкина, дома №№ 39, 40, 42;
  • улица Стройкова, дома №№ 7, 18, 20.

С 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • 1-й Индустриальный переулок, дом № 13 (МБДОУ Детский сад № 9);
  • улица Культуры, дома №№ 9/15, 10/11;
  • улица Октябрьская, дом № 37 (МБУДО ЦДТ Приокский);
  • улица Энгельса, дом № 33/9 (отдел МВД).