Во вторник на семи рязанских улицах отключат холодную воду
Ее не будет до 17:00.
Во вторник на семи рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
Во вторник, 18 февраля, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Ленинского Комсомола, дома №№ 15-а, 15-в, 15-г, 17, 17 корп.1, 19, 19-б;
- улица Пушкина, дома №№ 39, 40, 42;
- улица Стройкова, дома №№ 7, 18, 20.
С 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-й Индустриальный переулок, дом № 13 (МБДОУ Детский сад № 9);
- улица Культуры, дома №№ 9/15, 10/11;
- улица Октябрьская, дом № 37 (МБУДО ЦДТ Приокский);
- улица Энгельса, дом № 33/9 (отдел МВД).