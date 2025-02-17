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В Рязанской области прошел спортивный фестиваль для работников здравоохранения

В субботу, 15 февраля, на базе отдыха «Сатурн» состоялся масштабный зимний спортивный фестиваль, организованный Рязанской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ при поддержке министерства здравоохранения Рязанской области. Событие открыли председатель областной организации Наталья Шамбазова и заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

В фестивале приняли участие 25 команд, представляющих медицинские учреждения области. Более 150 участников соревновались в зимних дисциплинах, демонстрируя физическую подготовку и умение работать в команде. Среди активностей были хоккей метлами, командные лыжи, зимняя рыбалка, лазертаг и другие состязания.

Финалистами фестиваля стали команды, показавшие наилучшие результаты на всех этапах соревнований. В их число вошли участники ФГБУ ДТС «Кирицы» Минздрава России, ГБУ РО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», ГБУ РО «Областная клиническая больница».

Особое внимание на фестивале уедили профсоюзной активности. В рамках розыгрыша «100% единства — 100% побед» награждены профгруппы с 100% профсоюзным членством. Победителями стали отделение новорожденных Перинатального центра, бухгалтерия Скопинского межрайонного медицинского центра, оперблок 11-й больницы.

«Фестиваль стал не только спортивным событием, но и важным шагом в укреплении профессиональных связей между сотрудниками разных медицинских учреждений. Медицинские работники, несмотря на свою занятость, нашли время для активного отдыха, продемонстрировав настоящий командный дух и стремление к здоровому образу жизни», — отметили организаторы.