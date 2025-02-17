В Рязанской области при столкновении легковушек пострадали трое детей

ДТП случилось в воскресенье, 16 февраля, на 37-ом километре автодороги «Пехлец-Кораблино-Скопин» в Скопинском районе.

В Рязанской области при столкновении легковушек пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП случилось в воскресенье, 16 февраля, на 37-ом километре автодороги «Пехлец-Кораблино-Скопин» в Скопинском районе.

47-летний местный житель на «Лада Гранта» столкнулся с ВАЗ-1111 «Ока».

В результате водитель автомобиля «Ока», а также пассажиры — трое детей в возрасте трех, шести и восьми лет получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.