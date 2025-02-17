В Рязанской области подрядчика оштрафовали за сорванные сроки капремонта

Его оштрафовали на 143 тыс. рублей.

В Рязанской области подрядчика оштрафовали за сорванные сроки капремонта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, между Фондом капитального ремонта Рязанской области и ООО «Фирма РСУ 15» был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту шести конструктивных элементов в четырех многоквартирных домах в селе Путятино Рязанской области. Однако в установленные договором сроки работы не были завершены.

Прокуратура возбудила в отношении подрядчика дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 143 тыс. рублей.