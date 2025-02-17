В Рязани задержали наркоторговца, который работал на два нелегальных магазина

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали наркоторговца, который работал на два нелегальных магазина. Об этом сообщает пресс-служьа УМВД по региону.

По сведениям оперативников, мужчина привез из Москвы в Рязань партию запрещенных веществ, и занялся ее распространением. Злоумышленника задержали в поселке Борки.

При личном досмотре полицейские изъяли у него 99 граммов мефедрона.

В тайнике нашли еще около 100 граммов запрещенных веществ. Также в ходе поисковых мероприятий оперативники дополнительно изъяли три небольших закладки, которые рецидивист ранее сделал для потребителей.

В общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли 202 грамма наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.