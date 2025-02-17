В Рязани задержали мужчину, угрожавшего убить жену и тещу

Инцидент произошел в частном доме на 4-ом Новопавловском проезде.

В Рязани задержали мужчину, угрожавшего убить жену и тещу. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в частном доме на 4-ом Новопавловском проезде. Соседи сообщили в полицию, что хозяин дома хватается за различные предметы и угрожает двум женщинам убийством.

Полицейские задержали 35-летнего мужчину и выяснили, что он угрожал 35-летней жене и 71-летней теще гвоздодером и кухонной лопаткой.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).