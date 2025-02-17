В Российских школах могут ввести уроки о вреде вейпов

Соответствующее обращение в Минпросвещения направили депутат Геннадий Зюганов и глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.

В Российских школах могут ввести уроки о вреде вейпов. Об этом пишет РИА Новости.

Цикл занятий предлагается провести в рамках «Разговоров о важном».

Соответствующее обращение в Минпросвещения направили депутат Геннадий Зюганов и глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.

Также авторы инициативы хотят проинформировать школьников о принятых законах по ограничению продажи вейпов несовершеннолетним. Планируется привлечь к этому депутатов Госдумы, являющихся авторами таких законов.