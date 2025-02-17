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В России выросли цены на ящериц
Ящерицы подорожали в России на 20-30% за последние три месяца. Причиной такого роста считают наступивший год змеи.

В России выросли цены на ящериц. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, ящерицы подорожали в России на 20-30% за последние три месяца. Причиной такого роста считают наступивший год змеи. По словам экспертов, за пресмыкающимися ухаживать проще, чем за змеями.

Отмечается, что цена на гекконов и бананоедов увеличивается с каждым месяцем. Маленьких рептилий продают от 5 тысяч рублей за самца и от 7-8 тысяч рублей за самку в регионах. Молодой геккон, террариум и прочие принадлежности обойдутся россиянам в 20 тысяч рублей.