В России выросли цены на ящериц

Ящерицы подорожали в России на 20-30% за последние три месяца. Причиной такого роста считают наступивший год змеи.

В России выросли цены на ящериц. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, ящерицы подорожали в России на 20-30% за последние три месяца. Причиной такого роста считают наступивший год змеи. По словам экспертов, за пресмыкающимися ухаживать проще, чем за змеями.

Отмечается, что цена на гекконов и бананоедов увеличивается с каждым месяцем. Маленьких рептилий продают от 5 тысяч рублей за самца и от 7-8 тысяч рублей за самку в регионах. Молодой геккон, террариум и прочие принадлежности обойдутся россиянам в 20 тысяч рублей.