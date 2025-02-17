В России обнаружили 15 тысяч упаковок запрещенных ветеринарных препаратов

Незаконные лекарства выявили с помощью системы «Честный знак».

В России обнаружили 15 тысяч упаковок запрещенных ветеринарных препаратов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий.

Незаконные лекарства выявили с помощью системы «Честный знак».

Отмечается, что они имеют иностранное происхождение, при этом отсутствуют заключения о соответствии производственной площадки правилам GMP (надлежащей производственной практики). Реализация такой продукции запрещена федеральным законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

«Маркировка показала себя эффективным инструментом в борьбе с нелегальной продукцией. Благодаря данным из системы маркировки мы смогли оперативно установить препараты, запрещенные к обороту в нашей стране, и своевременно предотвратить их поступление в гражданский оборот», — заявила замначальника управления госветнадзора Россельхознадзора Анна Бабушкина.

Обязательная маркировка ветеринарных препаратов стартовала 1 сентября 2024 года. На данный момент в системе «Честный знак» зарегистрировано 5067 участников рынка, из них 81 производитель, 91 импортер, 934 оптовые организации и 4535 представителей розницы. В оборот введено почти 33,5 млн единиц промаркированных товаров.

Руководитель управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Егор Жаворонков отметил, что благодаря маркировке растет количество легальных производителей и импортеров.

«С момента подписания постановления правительства об обязательной маркировке ветеринарных препаратов количество известных импортеров ветеринарных препаратов увеличилось в 2,3 раза. Если до старта маркировки было известно о 39 компаниях, то на данный момент в системе зарегистрирована 91 организация, занимающаяся ввозом иностранных лекарств для животных. В целом новые импортеры ввезли в страну 23% от всего объема импортных ветеринарных препаратов, что также говорит о значительном обелении рынка», — подытожил он.