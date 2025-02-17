В Подмосковье вагон электрички с пассажирами столкнулся с платформой
В Подмосковье вагон электрички с пассажирами столкнулся с платформой. Об этом сообщает Baza.
Сход вагона электропоезда произошел вечером 15 февраля на перегоне «Белые Столбы — Барыбино», недалеко от платформы 52 км Павелецкого направления.
По предварительным данным, во время движения одна из колесных пар хвостового вагона сошла с рельсов, в результате чего вагон столкнулся с пассажирской платформой. В результате удара вагон получил сильные повреждения. В момент столкновения в вагоне было около 30 человек.
Пассажиры не пострадали. Несколько поездов были задержаны. Ближе к 5 часам утра движение поездов было восстановлено.
Проверка по факту столкновения находится на контроле у транспортной прокуратуры.