В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 17 февраля

Российские войска освободили Свердликово в Курской области.

В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 17 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что ВС РФ за сутки отразили четыре контратаки ВС.

Противник потерял более 300 военнослужащих, четверо сдались в плен.

Также уничтожен танк Abrams, пусковая установка и радиолокационная станция ЗРК NASAMS производства Норвегии.

Российские войска освободили Свердликово в Курской области.