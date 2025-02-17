В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 17 февраля
Российские войска освободили Свердликово в Курской области.
В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 17 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что ВС РФ за сутки отразили четыре контратаки ВС.
Противник потерял более 300 военнослужащих, четверо сдались в плен.
Также уничтожен танк Abrams, пусковая установка и радиолокационная станция ЗРК NASAMS производства Норвегии.
Российские войска освободили Свердликово в Курской области.