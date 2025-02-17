В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО
Российские военные освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.
В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
ВСУ потеряли до 1225 боевиков. ВС РФ поразили объекты военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, уничтожили четыре танка
Российские военные освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.
ПВО сбила пять авиабомб Hammer и 177 БПЛА самолетного типа.