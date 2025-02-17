В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

Российские военные освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.

В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

ВСУ потеряли до 1225 боевиков. ВС РФ поразили объекты военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, уничтожили четыре танка

Российские военные освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.

ПВО сбила пять авиабомб Hammer и 177 БПЛА самолетного типа.