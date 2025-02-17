В Госдуму внесли законопроект об использовании любой самообороны при защите дома
По словам авторов, нужно законодательно предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих родных и близких, не опасаясь уголовного наказания.
В Госдуму внесли законопроект об использовании любой самообороны при защите дома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.
В документе предлагается внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса в плане превышения пределов необходимой обороны при незаконном проникновении преступников в жилище.
По словам авторов, нужно законодательно предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих родных и близких, не опасаясь уголовного наказания.