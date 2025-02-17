В Госдуму внесли законопроект о погашении ипотеки семьям за счет государства

Молодым семьям предлагается списывать 10% задолженности при рождении первого ребенка и 20% — при появлении на свет второго. Участники СВО получат возможность погасить 40% ипотеки, если есть один ребенок, и 60% — при наличии двух.

В Госдуму внесли законопроект о полном погашении ипотеки семьям за счет государства. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на депутата Нину Останину.

«Данный законопроект призван привлечь дополнительные средства федерального бюджета к решению жилищных проблем российских семей с детьми, повысить их уровень жизни и, главное, стимулировать рождаемость», — указано в пояснительной записке к документу.

Молодым семьям предлагается списывать 10% задолженности при рождении первого ребенка и 20% — при появлении на свет второго. Участники СВО получат возможность погасить 40% ипотеки, если есть один ребенок, и 60% — при наличии двух.

Кроме того, семьи с тремя детьми смогут погасить 75% ипотечного кредита.

Правительство РФ отправило законопроект на доработку для уточнения вопроса по финансированию инициативы.