В Гидрометцентре рассказали, как пройдет половодье в Рязанской области

Уровень воды в Оке весной ожидается ниже нормы.

В Гидрометцентре рассказали, как пройдет половодье в Рязанской области. Об этом пишет ИД «Пресса».

Уровень воды в Оке весной ожидается ниже нормы.

Кроме того, низкий уровень воды синоптики ожидают и на других реках европейской России: Волге, Упе, Жиздре, Угре, Протве, Москве, Клязьме на территории Тверской, Орловской, Тульской, Калужской, Московской, Владимирской областях, а также на реках Приазовья.