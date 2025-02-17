В центре Рязани произошло ДТП
Авария случилась на перекрестке Первомайского проспекта, улиц Вокзальной и Типанова.
В центре Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Авария случилась на перекрестке Первомайского проспекта, улиц Вокзальной и Типанова.
«На перекрестке Первомайского провалился люк», — написал автор поста.
На кадрах также видно, что одному из автомобилей оторвало передний бампер. Еще две машины остановились с аварийной сигнализацией на пересечении улиц.
Подробности происшествия неизвестны.