В центре Рязани произошло ДТП

Авария случилась на перекрестке Первомайского проспекта, улиц Вокзальной и Типанова.

В центре Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Авария случилась на перекрестке Первомайского проспекта, улиц Вокзальной и Типанова.

«На перекрестке Первомайского провалился люк», — написал автор поста.

На кадрах также видно, что одному из автомобилей оторвало передний бампер. Еще две машины остановились с аварийной сигнализацией на пересечении улиц.

Подробности происшествия неизвестны.