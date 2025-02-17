Троих рязанцев осудят за незаконную регистрацию мигрантов

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела.

Троих рязанцев осудят за незаконную регистрацию мигрантов. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) возбуждены в отношении 46-летнего жителя села Путятино, 29-летней жительницы Шацкого района и 37-летней жительницы поселка Шилово, которые фиктивно за денежное вознаграждение зарегистрировали на своей жилплощади иностранцев.

Также в результате рейдов в минувшие пятницу и выходные полицейские выявили 27 административных правонарушений в миграционной сфере. В отношении иностранных граждан составлено 16 протоколов в связи с нарушением правил въезда или пребывания на территории Российской Федерации, восемь протоколов в связи с нарушением сроков обращения за выдачей патента и по одному протоколу за незаконное осуществление трудовой деятельности, предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет и за незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности.