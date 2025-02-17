Трамп заявил, что совсем скоро встретится с Путиным

Он сообщил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться «очень скоро» в Саудовской Аравии. Одновременно с этим выяснилось, что президенты России и США лично встретятся до конца февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем скоро встретится с главой России Владимиром Путиным. Об этом пишет «Лента.РУ» со ссылкой на телеканал Fox News.

Он сообщил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться «очень скоро» в Саудовской Аравии. Одновременно с этим выяснилось, что президенты России и США лично встретятся до конца февраля.

В переговорах примет участие и Владимир Зеленский.

Напомним, в Эр-Рияде на этой неделе начнутся переговоры рабочих групп для обсуждения окончательных деталей саммита на высшем уровне.