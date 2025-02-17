С марта 2025 года россияне смогут менять данные о себе через «Госуслуги»

Отмечается, что упрощенный порядок станет действовать благодаря поправкам в федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

С марта 2025 года россияне смогут менять данные о себе через «Госуслуги». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на юриста Александра Хаминского.

Отмечается, что упрощенный порядок станет действовать благодаря поправкам в федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

Эксперт сообщил, что возможность внести корректировки также появится через некоторые региональные порталы с помощью составления соответствующего обращения.